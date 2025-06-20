Названы главные ошибки при глажке, которые «убивают» одежду

Неправильная глажка может повредить одежду не меньше, чем неудачная стирка. Постоянные ошибки приводят к потере формы, появлению блестящих пятен и общему ухудшению внешнего вида вещей. Продакт-менеджер бренда одежды Ирина Бабаянц поделилась с «Газетой.Ru» распространенными ошибками при глажке и способами их избежать:
1. Перегрев: слишком высокая температура разрушает волокна ткани, делая её хрупкой, блеклой и деформированной. Синтетика, вискоза, шелк и шерсть особенно чувствительны. Всегда следуйте рекомендациям на ярлыке, или используйте стандартные настройки: 110−130°C для синтетики, 150−170°C для хлопка и льна, до 200 — только для очень плотных тканей.
2. Избыточное давление: сильное нажатие утюгом растягивает и деформирует волокна, особенно на костюмных тканях, трикотаже и шерсти, приводя к потере фактуры и блеску. Достаточно плавных движений и легкого прикосновения. При трудноразглаживаемых складках лучше увлажнить ткань.
3. Глажка с лицевой стороны: это приводит к появлению блестящих следов, выгоранию цвета и деформации рисунка. Гладить следует изнаночной стороной или через тонкую хлопковую ткань, а плотные и деликатные материалы — через марлю.
4. Универсальный подход: разные ткани требуют разных настроек. Трикотаж, бархат, кашемир, шелк и лен — все они имеют разную структуру волокон. Бархат и велюр легко повреждаются, трикотаж может растянуться, а шерсть — просесть. Деликатные ткани лучше обрабатывать паром на расстоянии.
5. Грязная подошва: загрязнения на подошве утюга (синтетические волокна, нагар, крахмал) прилипают к ткани, оставляя пятна и повреждения. Регулярно очищайте подошву утюга специальными средствами или уксусным раствором (на остывшем утюге). Не используйте металлические губки.
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