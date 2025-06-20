Названы главные ошибки при глажке, которые «убивают» одежду

1. Перегрев: слишком высокая температура разрушает волокна ткани, делая её хрупкой, блеклой и деформированной. Синтетика, вискоза, шелк и шерсть особенно чувствительны. Всегда следуйте рекомендациям на ярлыке, или используйте стандартные настройки: 110−130°C для синтетики, 150−170°C для хлопка и льна, до 200 — только для очень плотных тканей.