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Названы главные ошибки при глажке, которые «убивают» одежду

Неправильная глажка может повредить одежду не меньше, чем неудачная стирка.

Неправильная глажка может повредить одежду не меньше, чем неудачная стирка. Постоянные ошибки приводят к потере формы, появлению блестящих пятен и общему ухудшению внешнего вида вещей. Продакт-менеджер бренда одежды Ирина Бабаянц поделилась с «Газетой.Ru» распространенными ошибками при глажке и способами их избежать:

1. Перегрев: слишком высокая температура разрушает волокна ткани, делая её хрупкой, блеклой и деформированной. Синтетика, вискоза, шелк и шерсть особенно чувствительны. Всегда следуйте рекомендациям на ярлыке, или используйте стандартные настройки: 110−130°C для синтетики, 150−170°C для хлопка и льна, до 200  — только для очень плотных тканей.

2. Избыточное давление: сильное нажатие утюгом растягивает и деформирует волокна, особенно на костюмных тканях, трикотаже и шерсти, приводя к потере фактуры и блеску. Достаточно плавных движений и легкого прикосновения. При трудноразглаживаемых складках лучше увлажнить ткань.

3. Глажка с лицевой стороны: это приводит к появлению блестящих следов, выгоранию цвета и деформации рисунка. Гладить следует изнаночной стороной или через тонкую хлопковую ткань, а плотные и деликатные материалы — через марлю.

4. Универсальный подход: разные ткани требуют разных настроек. Трикотаж, бархат, кашемир, шелк и лен — все они имеют разную структуру волокон. Бархат и велюр легко повреждаются, трикотаж может растянуться, а шерсть — просесть. Деликатные ткани лучше обрабатывать паром на расстоянии.

5. Грязная подошва: загрязнения на подошве утюга (синтетические волокна, нагар, крахмал) прилипают к ткани, оставляя пятна и повреждения. Регулярно очищайте подошву утюга специальными средствами или уксусным раствором (на остывшем утюге). Не используйте металлические губки.

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