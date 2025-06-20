Мошенники придумали, как обойти защиту электронной почты

Аферисты начали присылать потенциальным жертвам не ссылку на фишинговый сайт, а юзернейм в Telegram, что не вызывает блокировки писем. Адресату предлагается перейти в мессенджер, чтобы получить некие «сведения». Уже в мессенджере бот мошенников перенаправляет жертву на фишинговый сайт, как правило, имитирующий какой-либо из популярных в России маркетплейсов.