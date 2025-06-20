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Мошенники придумали, как обойти защиту электронной почты

«Лаборатория Касперского»: Аферисты шлют фишинговые ссылки через Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Кибермошенники придумали способ обойти защиту, которая используется в электронной почте против фишинговых ссылок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Аферисты начали присылать потенциальным жертвам не ссылку на фишинговый сайт, а юзернейм в Telegram, что не вызывает блокировки писем. Адресату предлагается перейти в мессенджер, чтобы получить некие «сведения». Уже в мессенджере бот мошенников перенаправляет жертву на фишинговый сайт, как правило, имитирующий какой-либо из популярных в России маркетплейсов.

«Ставка делается на то, что получатель проявит любопытство и попадется в ловушку», — сказал глава группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

После этого мошенники реализуют стандартную схему «розыгрыша призов».

Накануне пранкеры Вован и Лексус встретились на полях ПМЭФ-2025 с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и договорились о совместных действиях по борьбе с телефонными мошенниками.

О том, как телефонные мошенники пытались обмануть знаменитостей, кто из звезд попался на удочку, а кто раскусил аферистов, читайте здесь на KP.RU.