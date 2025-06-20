Мошенники придумали, как обойти защиту электронной почты

Кибермошенники придумали способ обойти защиту, которая используется в электронной почте против фишинговых ссылок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Аферисты начали присылать потенциальным жертвам не ссылку на фишинговый сайт, а юзернейм в Telegram, что не вызывает блокировки писем. Адресату предлагается перейти в мессенджер, чтобы получить некие «сведения». Уже в мессенджере бот мошенников перенаправляет жертву на фишинговый сайт, как правило, имитирующий какой-либо из популярных в России маркетплейсов.
«Ставка делается на то, что получатель проявит любопытство и попадется в ловушку», — сказал глава группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.
После этого мошенники реализуют стандартную схему «розыгрыша призов».
Накануне пранкеры Вован и Лексус встретились на полях ПМЭФ-2025 с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и договорились о совместных действиях по борьбе с телефонными мошенниками.
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