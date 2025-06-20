Эндокринолог раскрыла, как привычка есть без телефона спасет от переедания

— Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда проходит неосознанно, — сказала врач.