Эндокринолог раскрыла, как привычка есть без телефона спасет от переедания

Чем больше человек отвлекается во время еды, тем больше он съедает. Особенно это касается любимых вкусностей, от которых сложно отказаться. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, д.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог».
— Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда проходит неосознанно, — сказала врач.
Специалист отметила, что важно есть спокойно и получать удовольствие от каждого кусочка, обращать внимание на вкус, запах, текстуру и даже внешний вид еды. Тогда мозг регистрирует насыщение быстрее, и переедание становится гораздо менее вероятным.
— Когда мы едим осознанно, сосредоточившись на процессе и пережевывая, а не заглатывая пищу, то можно не только насытиться от меньшей порции и получить при этом удовольствие, но и извлечь из пищи необходимые нам макро- и микроэлементы, — уточнила Павлова.
А вот ужин в компании — не помеха, если соблюдать меру. Приятное общение только усилит удовольствие от трапезы.