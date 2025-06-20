Купить себе пенсию: россиянам подсказали легальный способ улучшить свои баллы

В августе 2025 года в России состоится плановый перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта процедура коснется тех граждан, которые в течение 2024 года продолжали официально трудиться и за которых работодатели перечисляли страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, с 1 июля 2025 года в стране запланирован перерасчет выплат для отдельных групп населения. Нововведения затронут как пенсионеров, так и семьи с детьми.