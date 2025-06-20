Купить себе пенсию: россиянам подсказали легальный способ улучшить свои баллы

Дополнительные баллы к страховой пенсии легче всего получить, если устроиться на работу.
Для получения страховой пенсии, в числе прочих требований, необходимо наличие определенного количества пенсионных баллов. Однако по разным причинам их может оказаться недостаточно. В соответствии с действующим законодательством предусмотрена возможность самостоятельного приобретения недостающих баллов. Наиболее доступным вариантом является официальное трудоустройство. Об этом пишет Общественная Служба Новостей (ОСН).
«Случается так, что для получения страховой пенсии не хватает баллов. Самый простой способ получить дополнительные — устроиться на работу по трудовой книжке и заработать их», — говорится в материале ОСН.
Если такой вариант человека не устраивает, то есть и другие способы. Граждане имеют возможность приобрести недостающие пенсионные баллы путем вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В этом случае страховые взносы уплачиваются самостоятельно. Следует отметить, что допускается выкуп не более половины минимально требуемого трудового стажа, что составляет 7,5 лет. Данное ограничение не распространяется на самозанятых граждан.
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Для оформления соответствующих правоотношений необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Обратиться с заявлением можно как лично в отделение фонда или (МФЦ), так и через портал «Госуслуги». Самозанятые имеют возможность подать соответствующее заявление посредством приложения «Мой налог». Оплата взносов допускается как за себя лично, так и, к примеру, за членов семьи.
В августе 2025 года в России состоится плановый перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Эта процедура коснется тех граждан, которые в течение 2024 года продолжали официально трудиться и за которых работодатели перечисляли страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, с 1 июля 2025 года в стране запланирован перерасчет выплат для отдельных групп населения. Нововведения затронут как пенсионеров, так и семьи с детьми.