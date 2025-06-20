Даванков заявил о запросе Маска на убежище в России

— Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой, — отметил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).