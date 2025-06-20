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Даванков заявил о запросе Маска на убежище в России

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Источник: Reuters

— Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой, — отметил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Даванков заявил изданию NEWS.ru, что ответ от МИД России должен поступить в течение месяца.

5 июня между Маском и Трампом произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что политик упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.

Трамп допустил, что Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал бизнесмена «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов. 17 июня Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики. В документе указано, что запрещенных веществ в организме Маска не найдено.

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