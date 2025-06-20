В предгорьях Алматы сносят четырехэтажный самострой

Снос, как пояснили в городском акимате, проводится при участии судебных исполнителей и входит в серию мероприятий, направленных на наведение порядка в сфере градостроительства. Как напомнили в Управлении градконтроля, данное здание было возведено с грубейшими нарушениями норм и без соответствующих разрешений.
Этот демонтаж — часть широкой кампании: ранее под ковш пошли или были частично демонтированы такие масштабные объекты, как ЖК «Мечта», «KHAN» и «Orda City». Власти подчёркивают, что никакой компромисс с самостроем невозможен.
Горожанам и потенциальным покупателям недвижимости рекомендуют быть предельно внимательными: все документы на жильё следует проверять до заключения сделки. Проверить объект можно, в том числе, обратившись через WhatsApp по номеру +7 705 89 66 000.