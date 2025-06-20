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В предгорьях Алматы сносят четырехэтажный самострой

В Алматы продолжается масштабная зачистка от нелегально построенных объектов. В предгорной части города, на улице Нурмагамбетова, 374/1, начались работы по сносу четырёхэтажного здания, которое было признано самовольной постройкой ещё в 2022 году решением суда, передает ИА El.kz.

Источник: Almaty_akimdigi

Снос, как пояснили в городском акимате, проводится при участии судебных исполнителей и входит в серию мероприятий, направленных на наведение порядка в сфере градостроительства. Как напомнили в Управлении градконтроля, данное здание было возведено с грубейшими нарушениями норм и без соответствующих разрешений.

Этот демонтаж — часть широкой кампании: ранее под ковш пошли или были частично демонтированы такие масштабные объекты, как ЖК «Мечта», «KHAN» и «Orda City». Власти подчёркивают, что никакой компромисс с самостроем невозможен.

Горожанам и потенциальным покупателям недвижимости рекомендуют быть предельно внимательными: все документы на жильё следует проверять до заключения сделки. Проверить объект можно, в том числе, обратившись через WhatsApp по номеру +7 705 89 66 000.