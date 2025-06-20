Раевский назвал три важных действия при отключении мобильного интернета

В ряде регионов РФ временами действуют ограничения на мобильный интернет. Такие меры, в частности, были введены недавно в Тюменской области, в начале июня — в Ярославской. Происходит это по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам, в целях безопасности граждан. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский дал несколько советов, как подготовиться к подобным неприятным неожиданностям.
Убедиться в наличии нужных телефонных номеров
Если человек часто использует интернет, например, для общения посредством мессенджеров, то ему необходимо убедиться в наличии свободного доступа к номерам всех важных для него абонентов без наличия Сети, порекомендовал Раевский.
«Тогда в случае чего можно будет без проблем связаться с людьми по обычной телефонной связи», — пояснил он.
Иметь в кармане наличные деньги.
Также, добавил Раевский, всегда при себе лучше иметь наличные средства.
Кроме того, тем, кто делает регулярные оплаты путем электронных переводов, следует подумать над альтернативными вариантами проплат, чтобы быть готовым ими воспользоваться.
Документы и карты закачать на телефон.
Для обеспечения бесперебойной навигации Раевский советует установить на телефон карты, которые будут доступны без подключения к интернету.
«Тогда нужную улицу, дом и так далее можно будет найти в режиме оффлайн», — пояснил эксперт.
Если есть понимание, что в какой-то момент могут понадобится те или иные документы, хранящиеся в облачных сервисах, то лучше заранее сделать их копии на телефон, добавил Раевский.
Эксперт при этом также напомнил, что всегда можно найти локальный Wi-Fi в доме, офисе или кафе, к которому можно подключиться.