Раевский назвал три важных действия при отключении мобильного интернета

В ряде регионов РФ временами действуют ограничения на мобильный интернет. Такие меры, в частности, были введены недавно в Тюменской области, в начале июня — в Ярославской. Происходит это по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам, в целях безопасности граждан. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский дал несколько советов, как подготовиться к подобным неприятным неожиданностям.