Психолог оценила реакцию детей Дурова на лишение наследства на 30 лет

Решение не передавать крупное наследство детям, которое принимают многие миллиардеры, имеет не только финансовую, но и глубокую психологическую подоплеку. Однако, как отметила в комментарии aif.ru клинический психолог Дарья Яушева, такой подход может как мотивировать, так и травмировать ребенка.
«Очень многое зависит от характера ребенка, качества эмоционального контакта с родителями и того, как именно объяснено это решение», — пояснила эксперт.
По ее словам, плюсы могут быть весьма значимыми, например, у ребенка может сформироваться внутренняя мотивация и уважение к себе.
«Он может почувствовать: “Мне доверяют, верят, что я справлюсь сам”. Такой опыт может развить самостоятельность, ценность труда и личных достижений. Но есть и обратная сторона. Если за отказом от наследства стоит холодный рационализм без эмоциональной поддержки, у ребенка может возникнуть чувство отверженности, обиды, а иногда и зависти», — предупреждает психолог.
Особенно остро это проявляется, если в семье не принято проговаривать причины решений, нет открытого диалога и поддержки.
«Такие чувства, как обида или зависть, тоже могут возникнуть, особенно если при этом родители остаются отчужденными, эмоционально недоступными. Конфликты между братьями и сестрами, если правила распределения средств не прозрачны, тоже встречаются. Одно из самых сложных последствий, убеждение: “Я достоин любви только если стану успешным”», — рассказала Яушева.
Она также уточнила, что подобный подход к воспитанию называют «рациональной жесткостью».
«Это и жестокость, и рациональность. Такой подход можно рассматривать как форму “рациональной жесткости” — в духе стоицизма или философии минимализма. Грубо говоря, этот подход основан на убеждении: “лучше научить ловить рыбу, чем дать рыбу”. Но он становится жестоким, если за ним нет эмоциональной поддержки, вовлеченности и менторской поддержки (рассказать и показать, а как можно достичь — передачи опыта), гибкости, адаптации под индивидуальные потребности детей (мы не исключаем, что у ребенка могут быть определенные склонности, темперамент, нейроотличия и тд)», — добавила психолог.
Эксперт подчеркивает, что важно учитывать не только биологический, но и психологический возраст ребенка.
«Одно дело — отказать в наследстве 30-летнему взрослому человеку, а другое — оставить 18-летнего без возможности получить образование или стартовую помощь. Наследство — это не только деньги. Это и образ мира, который родитель передает ребенку. Если в этом образе есть доверие, уважение к личности и поддержка, даже отсутствие наследства может стать ресурсом. Но если это форма контроля, замаскированная под воспитание — последствия могут быть травматичными», — заключила Дарья Яушева.
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