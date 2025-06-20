Психолог оценила реакцию детей Дурова на лишение наследства на 30 лет

«Это и жестокость, и рациональность. Такой подход можно рассматривать как форму “рациональной жесткости” — в духе стоицизма или философии минимализма. Грубо говоря, этот подход основан на убеждении: “лучше научить ловить рыбу, чем дать рыбу”. Но он становится жестоким, если за ним нет эмоциональной поддержки, вовлеченности и менторской поддержки (рассказать и показать, а как можно достичь — передачи опыта), гибкости, адаптации под индивидуальные потребности детей (мы не исключаем, что у ребенка могут быть определенные склонности, темперамент, нейроотличия и тд)», — добавила психолог.