От гаражных бригад к цифровым платформам: эксперт назвала, что сдерживает развитие ИЖС

«Рынок ИЖС проходит через этап “обеления” и цивилизации — и это не всегда просто, но на примере строительства многоквартирных домов, мы видим, что эти процессы пройдены успешно», — рассказала Зубарик в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что одной из причин медленного развития ИЖС долгое время было слабое регулирование: не существовало стандартных договоров и механизмов защиты дольщиков.