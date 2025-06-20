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От гаражных бригад к цифровым платформам: эксперт назвала, что сдерживает развитие ИЖС

Среди факторов, замедляющих темп развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — слабое регулирование и неумение привлекать заемные средства. В настоящее время он переживает процесс «обеления» и цивилизации. Об этом сообщила урбанист Юлия Зубарик.

Зубарик отметла слабое регулирвание на рынке ИЖС.

Среди факторов, замедляющих темп развития рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — слабое регулирование и неумение привлекать заемные средства. В настоящее время он переживает процесс «обеления» и цивилизации. Об этом сообщила урбанист Юлия Зубарик.

«Рынок ИЖС проходит через этап “обеления” и цивилизации — и это не всегда просто, но на примере строительства многоквартирных домов, мы видим, что эти процессы пройдены успешно», — рассказала Зубарик в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что одной из причин медленного развития ИЖС долгое время было слабое регулирование: не существовало стандартных договоров и механизмов защиты дольщиков.

Перемены начались с запуском эскроу-счетов в 2025 году, однако для формирования доверия покупателей необходимы дальнейшие меры — внедрение цифровой платформы с типовыми контрактами, создание реестра надежных подрядчиков и организация управления поселками Эксперт также отметила, что большинство игроков рынка — бывшие строительные бригады, которые не умеют привлекать заемные средства для реализации проектов, даже несмотря на доступность льготного кредитования под 1%.

Ранее в Тюменской области индивидуальное жилищное строительство заняло ведущие позиции по объему ввода жилья. Однако эксперты отмечали, что господство ИЖС на рынке будет недолгим из-за высокой долговой нагрузки компаний и перехода на новые правила финансирования.