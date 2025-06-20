Гросси: Иран не делал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля

Иран не занимался созданием ядерной бомбы на момент, когда Израиль начал атаковать объекты на его территории. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Ответ на данный момент “нет”. Но у него было много элементов, ведущих к ней», — сказал Гроссии в ответ на соответствующий вопрос в интервью газете La Nacion.
При этом Гросси призвал не делать выводов о том, через какое время при таких обстоятельствах Иран мог бы получить ядерное оружие.
Разведка США также не обнаружила доказательств работы Ирана над ядерным оружием.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была ядерная программа Ирана.
Тем временем согласно данным спутниковой съемки Maxar Technologies, израильская атака нанесла повреждения ядерному реактору и сопутствующим объектам в иранском городе Арак.