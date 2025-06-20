Иркутская область подписала три соглашения о развитии сельского хозяйства

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано несколько важных соглашений, направленных на развитие сельского хозяйства в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, первое из них предполагает строительство молочно-товарной фермы на тысячу голов коров с общим объемом инвестиций около 700 миллионов рублей. Этот проект позволит увеличить производство молока в регионе и создать новые рабочие места.