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Иркутская область подписала три соглашения о развитии сельского хозяйства

В регионе построят молочно-товарную ферму на тысячу голов коров за 700 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано несколько важных соглашений, направленных на развитие сельского хозяйства в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, первое из них предполагает строительство молочно-товарной фермы на тысячу голов коров с общим объемом инвестиций около 700 миллионов рублей. Этот проект позволит увеличить производство молока в регионе и создать новые рабочие места.

Еще одно соглашение, заключенное с участием белорусских партнеров, касается проектирования и строительства очистных сооружений для сельскохозяйственного предприятия. Инвестиции в этот проект оцениваются в 400 миллионов рублей. Кроме того, было подписано соглашение о создании крупной молочно-товарной фермы на три тысячи голов коров. Объем вложений в этот проект составит 2,2 миллиарда рублей.

— Эти инициативы помогут укрепить позиции региона в животноводстве и повысить самообеспеченность молоком. Развитие агропромышленного комплекса соответствует стратегическим задачам, поставленным на федеральном уровне, включая увеличение объемов производства сельхозпродукции к 2030 году, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина через пять лет показатели должны вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что современный складской комплекс появится в Приангарье.