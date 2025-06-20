Сделано в России с любовью: приморские палочки для еды завоевали китайский рынок

Приморские производители продолжают наращивать экспорт деревянных палочек для еды в Китай. С начала года специалисты Россельхознадзора оформили на отправку более 2,6 тысяч тонн продукции — это на 200 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.