Сделано в России с любовью: приморские палочки для еды завоевали китайский рынок

Приморские производители продолжают наращивать экспорт деревянных палочек для еды в Китай. С начала года специалисты Россельхознадзора оформили на отправку более 2,6 тысяч тонн продукции — это на 200 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
География производства охватывает сразу три региона России. Основную часть палочек изготавливают в Приморском крае — в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском округах. Кроме того, к поставкам подключились производители из Томской области и Республики Татарстан.
Контроль качества проходит на специальных фитосанитарных постах Приморья. За полгода специалисты проверили 95 экспортных партий, и все они получили «зеленый свет» — нарушений не обнаружено, требования китайского регулятора соблюдены в полном объеме. На каждую партию оформлен соответствующий фитосанитарный сертификат.
Экспортный потенциал приморской продукции продолжает расти, что особенно заметно на фоне увеличения объемов поставок по сравнению с прошлым годом. Китайские партнеры остаются довольными качеством российских деревянных палочек для еды.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как Россельхознадзор Приморья обнаружил в сыре из Твери стафилококк.