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Имена в списке прокурора: стало известно, кто в ОАЭ избил модель Ковальчук

Мать девушки рассказала, что прокурор, ведущий расследование, уже включил в список подозреваемых конкретные имена.

Источник: Аргументы и факты

Искалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук чувствует себя лучше и уже начала говорить. Однако пока девушка не может рассказать, что именно с ней произошло в марте, когда ее нашли с переломами на обочине дороги.

Как сообщила aif.ru мать Марии, Анна Ковальчук, ей уже известны имена и фамилии всех предполагаемых обидчиков ее дочери.

Мария Ковальчук начала говорить.

Как рассказала Анна, ее дочь Мария Ковальчук постепенно идет на поправку и уже действительно начала говорить.

«Да, Маша восстанавливается. Она уже разговаривает», — рассказала женщина, уточнив, что продолжает находиться с дочерью в больнице.

Кроме того, по словам Анны, Мария находится под постоянным наблюдением врачей, однако все еще не может сидеть.

Искалеченная модель Ковальчук возвращается на Украину.

Анна Ковальчук также поделилась с aif.ru информацией о том, когда они с дочерью планируют вернуться домой. По словам женщины, сейчас она круглосуточно находится рядом с дочерью в больнице, ухаживает за ней и помогает восстанавливаться.

«Копим средства на перелет в Украину, так как стоимость билета составляет около 4000 долларов (примерно 313 920 рублей по курсу на 19 июня 2025 года)», — рассказала Анна.

Женщина также отметила, что дорога будет непростой, ведь перелет продлится около семи часов, а Мария все еще не может сидеть. Также, по ее словам, семья рассматривает возможность обратиться за помощью и рекомендациями в посольство Украины в ОАЭ.

Названы предполагаемые виновные в деле Марии Ковальчук.

Анна рассказала aif.ru, что прокурор, ведущий расследование по делу об издевательствах над Марией Ковальчук, уже включил в список подозреваемых конкретные имена.

«Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — рассказала мать девушки Анна.

Ранее блогер Татьяна Можегова заявляла, что к нападению на модель якобы причастны Майкл Смит, Адам Коллинз, а также окружение девушки — некий Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади. Однако в официальных материалах дела эти имена не фигурируют.

«Все это ложь. Она несет полный бред. Похоже, кто-то просто пытается пропиариться на трагедии», — прокомментировала Анна Ковальчук заявления блогера.

Мария Ковальчук была найдена 19 марта 2025 года на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. По версии полиции, травмы могли быть получены в результате падения с высоты. Однако родственники и друзья девушки не исключают версию насилия и возможной попытки торговли людьми.

В настоящее время Мария проходит длительное лечение, ее состояние постепенно улучшается: она начала говорить, но по-прежнему испытывает серьезные трудности с передвижением.

Мать Марии сообщила, что детали происшествия будут раскрыты позже, после завершения расследования.