Имена в списке прокурора: стало известно, кто в ОАЭ избил модель Ковальчук

Искалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук чувствует себя лучше и уже начала говорить. Однако пока девушка не может рассказать, что именно с ней произошло в марте, когда ее нашли с переломами на обочине дороги.
Как сообщила aif.ru мать Марии, Анна Ковальчук, ей уже известны имена и фамилии всех предполагаемых обидчиков ее дочери.
Мария Ковальчук начала говорить.
Как рассказала Анна, ее дочь Мария Ковальчук постепенно идет на поправку и уже действительно начала говорить.
«Да, Маша восстанавливается. Она уже разговаривает», — рассказала женщина, уточнив, что продолжает находиться с дочерью в больнице.
Кроме того, по словам Анны, Мария находится под постоянным наблюдением врачей, однако все еще не может сидеть.
Искалеченная модель Ковальчук возвращается на Украину.
Анна Ковальчук также поделилась с aif.ru информацией о том, когда они с дочерью планируют вернуться домой. По словам женщины, сейчас она круглосуточно находится рядом с дочерью в больнице, ухаживает за ней и помогает восстанавливаться.
«Копим средства на перелет в Украину, так как стоимость билета составляет около 4000 долларов (примерно 313 920 рублей по курсу на 19 июня 2025 года)», — рассказала Анна.
Женщина также отметила, что дорога будет непростой, ведь перелет продлится около семи часов, а Мария все еще не может сидеть. Также, по ее словам, семья рассматривает возможность обратиться за помощью и рекомендациями в посольство Украины в ОАЭ.
Названы предполагаемые виновные в деле Марии Ковальчук.
Анна рассказала aif.ru, что прокурор, ведущий расследование по делу об издевательствах над Марией Ковальчук, уже включил в список подозреваемых конкретные имена.
«Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — рассказала мать девушки Анна.
Ранее блогер Татьяна Можегова заявляла, что к нападению на модель якобы причастны Майкл Смит, Адам Коллинз, а также окружение девушки — некий Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади. Однако в официальных материалах дела эти имена не фигурируют.
«Все это ложь. Она несет полный бред. Похоже, кто-то просто пытается пропиариться на трагедии», — прокомментировала Анна Ковальчук заявления блогера.
Мария Ковальчук была найдена 19 марта 2025 года на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. По версии полиции, травмы могли быть получены в результате падения с высоты. Однако родственники и друзья девушки не исключают версию насилия и возможной попытки торговли людьми.
В настоящее время Мария проходит длительное лечение, ее состояние постепенно улучшается: она начала говорить, но по-прежнему испытывает серьезные трудности с передвижением.
Мать Марии сообщила, что детали происшествия будут раскрыты позже, после завершения расследования.