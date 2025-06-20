В «Лаборатории Касперского» рассказали, что угрожает пользователям мобильников

Телефонное мошенничество является одной из самых актуальных киберугроз.
В России наиболее значимой угрозой для мобильных устройств по-прежнему остается телефонное мошенничество. Об этом заявил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер на полях ПМЭФ-2025.
«Первая, самая актуальная угроза, о которой все говорят, это телефонное мошенничество. Ее специфичность в том, что совершенно неважно, какое у пользователя мобильное устройство, какая операционная система на нем установлена. Телефонные мошенники используют обычные звонки, и методы социальной инженерии, втираются в доверие, чтобы красть аккаунты, деньги и так далее», — сказал Гербер в разговоре с РИА Новости.
В этом году каждый второй пользователь мобильного уже сталкивался с телефонными звонками с подозрением на мошенничество. Кроме того, Гербер отметил, что значимой угрозой также являются и вредоносные программы, которые пользователь ставит на свое мобильное устройство.
«Вторым актуальным вектором угроз для мобильных устройств является вредоносное программное обеспечение, не обязательно связанное с телефонным мошенничеством» — сказал эксперт. Он отметил, что в 2025 году количество пользователей, чьи сотовые подверглись атакам подобного программного обеспечения, увеличилось в полтора раза. Данный факт свидетельствует о том, что динамика распространения мобильных угроз существенно опережает общий рост числа киберугроз: за последний год число новых вредоносных файлов, ежедневно выявляемых в компании, выросло на 14%.
Специалист отметил, что фишинговые атаки, являясь одним из современных методов кибермошенничества, остаются опасными для пользователей всех видов устройств и любых операционных систем, аналогично телефонному мошенничеству. За последний год количество атак, целью которых является кража учетных записей в мессенджерах, увеличилось на 10%.
Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году основной киберугрозой для россиян стали мошеннические звонки через мессенджеры, где злоумышленники используют дипфейк-технологии и копируют аватары знакомых и близких жертв. Несмотря на блокировку популярных приложений, мошенники продолжают находить новые платформы для атак, а утечки персональных данных остаются ключевым фактором успешных мошеннических схем.