В «Лаборатории Касперского» рассказали, что угрожает пользователям мобильников

«Первая, самая актуальная угроза, о которой все говорят, это телефонное мошенничество. Ее специфичность в том, что совершенно неважно, какое у пользователя мобильное устройство, какая операционная система на нем установлена. Телефонные мошенники используют обычные звонки, и методы социальной инженерии, втираются в доверие, чтобы красть аккаунты, деньги и так далее», — сказал Гербер в разговоре с РИА Новости.