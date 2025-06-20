Глава МИД Британии Лэмми заявил об «окне» для решения по Ирану

Британский министр иностранный дел Дэвид Лэмми заявил, что для дипломатического урегулирования конфликта в Иране появилось «двухнедельное окно».
По его словам, соответствующее обсуждение велось в Вашингтоне.
«В Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. Теперь в течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения», — сказал Лэмми.
Напомним, накануне Лэмми встретился с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио. Встреча состоялась в американской столице.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.