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Глава МИД Британии Лэмми заявил об «окне» для решения по Ирану

Британский министр встретился с госсекретарём США Марко Рубио.

Британский министр иностранный дел Дэвид Лэмми заявил, что для дипломатического урегулирования конфликта в Иране появилось «двухнедельное окно».

По его словам, соответствующее обсуждение велось в Вашингтоне.

«В Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. Теперь в течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения», — сказал Лэмми.

Напомним, накануне Лэмми встретился с госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио. Встреча состоялась в американской столице.

Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.

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