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«Меня утомили этим вопросом»: Никас Сафронов откровенно рассказал о девушке, которую нежно обнимал на ПМЭФ

Известный художник Никас Сафронов был замечен на Петербургском экономическом форуме в обществе неизвестной женщины, которую он обнимал за талию. Однако деятель искусства в разговоре с Общественной Службой Новостей опроверг слухи о предполагаемом романе.

Сафронов отметил, что семейная жизнь его полностью устраивает.

Известный художник Никас Сафронов был замечен на Петербургском экономическом форуме в обществе неизвестной женщины, которую он обнимал за талию. Однако деятель искусства в разговоре с Общественной Службой Новостей опроверг слухи о предполагаемом романе.

«Меня утомили этим вопросом. Это не любовница и не новая невеста. Это просто поклонница моего творчества, которая подошла ко мне, чтобы пообщаться», — рассказал Сафронов корреспонденту издания.

Он подчеркнул, что не состоит ни в каких отношениях на стороне. По словам Сафронова, семейная жизнь полностью удовлетворяет его потребности в любви и других радостях, поэтому он не испытывает необходимости искать какие-либо «приключения».

Ранее Сафронов сообщил о завершении работы над новой картиной, которую он планирует передать американскому миллиаврдеру Илону Маску. По его словам, полотно отражает российско-американское сотрудничество в космосе и символизирует научное партнерство, мир и прогресс, передает «Национальная служба новостей».

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