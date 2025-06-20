Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как выглядит младший сын Дмитрия Маликова от суррогатной матери

25-летняя Стефания, дочь Дмитрия и Елены Маликовых, обратилась в личном блоге к младшему брату (сыну Дмитрия Маликова от суррогатной матери — прим.

25-летняя Стефания, дочь Дмитрия и Елены Маликовых, обратилась в личном блоге к младшему брату (сыну Дмитрия Маликова от суррогатной матери — прим. ред.) по знаменательному случаю. Семилетний Марк отмечает выпускной — он завершил обучение в детском саду при гимназии имени Е. М. Примакова, где, вероятнее всего, продолжит получать знания, но уже в начальной школе.

«Учись, будь первым, меняй мир! Почти первоклассник. Предвкушаем сентябрь, но сначала — как следует отдохнуть», — написала старшая сестра с гордостью.

Мальчик родился в 2018 году посредством суррогатного материнства. Многие советовали тогда 47-летнему Дмитрию и его 54-летней супруге Елене отказаться от идеи завести ребенка, однако пара настояла на своем, долгие годы грезив о мальчике.

Артист признавался, что испытывает повышенное чувство ответственности по отношению к Марку, и убежден в необходимости крепкой связи между отцом и сыном. Он подчеркивал, что когда дети появляются в зрелом возрасте — это особая ценность каждого мгновения. Певец желает, чтобы сын вырос умным, воспитанным, честным человеком, и вовсе не обязательно связал жизнь с музыкой — таковы были слова Маликова в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Читайте также: «Выпил, психанул»: вскрылись подробности рукоприкладства Дмитрия Маликова.