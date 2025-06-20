Стало известно, как выглядит младший сын Дмитрия Маликова от суррогатной матери

Артист признавался, что испытывает повышенное чувство ответственности по отношению к Марку, и убежден в необходимости крепкой связи между отцом и сыном. Он подчеркивал, что когда дети появляются в зрелом возрасте — это особая ценность каждого мгновения. Певец желает, чтобы сын вырос умным, воспитанным, честным человеком, и вовсе не обязательно связал жизнь с музыкой — таковы были слова Маликова в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.