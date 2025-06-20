Во Владивостоке завершена замена инженерных сетей на улице Мордовцева

В четверг, 19 июня, глава Владивостока Константин Шестаков провёл выездную проверку хода реконструкции на улице Мордовцева. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, к этому времени специалисты завершили замену всех инженерных сетей, включая водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, причём работы были выполнены с опережением графика.
После окончания монтажных работ на инженерных коммуникациях строители приступили к следующему этапу — демонтажу старого асфальта, брусчатки, бордюров и линий освещения. На месте продолжают трудиться несколько подрядных организаций, которые координируют свои действия с представителями банка «ВТБ», выступающего основным инвестором проекта. Благодаря поддержке банка город получил финансирование на сумму 170 миллионов рублей, что позволило реализовать масштабную реконструкцию одной из центральных улиц.
«Ход реконструкции на Мордовцева регулярно контролируют структурные подразделения администрации Владивостока, а также представители банка “ВТБ”, благодаря которому реализуется данный проект», — сообщил мэр.
В рамках проекта на улице Мордовцева планируется создание двух скверов: первый появится возле Семёновской площади, второй — рядом с бизнес-центром «Фреш Плаза». В новых общественных пространствах предусмотрены зоны отдыха, тематическая инсталляция и искусственный рельеф, а также высадка хвойных и вечнозелёных растений. Концепция благоустройства основана на идее «Городская приморская тайга», которая уже была реализована на набережной Владивостока.
Существенные изменения коснутся организации движения транспорта: левостороннее движение, ранее действовавшее на Мордовцева, будет отменено, а улица станет односторонней. Для автомобилистов предусмотрят дополнительные парковочные места, а для пешеходов — широкие тротуары с озеленением и рекреационными зонами. В период работ движение транспорта на участке ограничивалось поэтапно, а маршруты общественного транспорта временно изменялись.
В администрации города отмечают, что после завершения всех этапов реконструкции улица Мордовцева станет важной пешеходной артерией исторического центра Владивостока.