Во Владивостоке завершена замена инженерных сетей на улице Мордовцева

В рамках проекта на улице Мордовцева планируется создание двух скверов: первый появится возле Семёновской площади, второй — рядом с бизнес-центром «Фреш Плаза». В новых общественных пространствах предусмотрены зоны отдыха, тематическая инсталляция и искусственный рельеф, а также высадка хвойных и вечнозелёных растений. Концепция благоустройства основана на идее «Городская приморская тайга», которая уже была реализована на набережной Владивостока.