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Как сделать кухню безопаснее для здоровья: врач дал советы

Врач Лебедев: черная кухонная посуда из пластика может содержать токсины.

Источник: Комсомольская правда

Посуда из натуральных материалов безопаснее привычных пластиковых контейнеров. Обычные кухонные принадлежности могут вредить здоровью. Об этом KP.RU рассказал врач Михаил Лебедев, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Черный пластик, из которого изготавливают лопатки, шумовки, ложки и другие кухонные принадлежности, используемые в процессе приготовления горячих блюд, содержит антипирены — достаточно токсичные вещества, предназначенные для предотвращения возгораний, — объяснил врач.

Специалист посоветовал менять такие предметы на силиконовые, которые считаются безопасными и устойчивыми к нагреву. Также подойдут деревянные или металлические приборы. Они не выделяют вредных веществ при контакте с горячими продуктами.

— Для подстраховки можно заменить на деревянные или бамбуковые, которые точно не могут никак навредить, — добавил Лебедев.

Пластиковую посуду нельзя сильно нагревать — она может выделять вредные вещества уже при 80 градусах. Не стоит разогревать еду в пластике в микроволновке, наливать в него кипяток или горячий суп.