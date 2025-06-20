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Путина пригласили на «Союзмультфильм»

Ранее сообщалось, что в мультсериале «Простоквашино» может появиться образ президента РФ.

Источник: АиФ Воронеж

Президента России Владимира Путина пригласили на «Союзмультфильм», сообщила в беседе с корреспондентом aif.ru пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина.

Ранее глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что в мультипликационном сериале «Простоквашино» может появиться образ Путина.

«Киностудии в следующем году исполняется 90 лет и мы, конечно же, зовем президента в гости, а в случае взаимного интереса — и в мультфильм», — сказала собеседница издания.

Малыгина также рассказывала aif.ru, как возникла идея внедрить в мультсериал «Простоквашино» образ Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что появление образа российского лидера в мультсериале «Простоквашино» не требует согласования с Кремлем.

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