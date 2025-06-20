Раскрыт секрет: Газманов зажжет на юбилее Владивостока

Решение мэрии пригласить именно этого артиста стало логичным итогом необычных условий специального аукциона. Ранее администрация объявила о выделении 7,5 миллионов рублей из бюджета на выступление «исполнителя российской эстрады» в рамках юбилейных торжеств. При этом в пресс-службе мэрии подчеркнули, что ранее анонсированные артисты — певица Виктория Дайнеко и группы «Город-312» с «Корнями» — также выступят на празднике. Новый концерт станет дополнительным событием.