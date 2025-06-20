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Раскрыт секрет: Газманов зажжет на юбилее Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ФедералПресс. Имя главного сюрприза праздничной программы в честь 165-летия Владивостока перестало быть тайной. Как выяснилось, секретным хедлайнером концерта станет народный артист России Олег Газманов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Данная закупка — на проведение концерта еще одного артиста, который выступит на Дне города. О том, кто это будет, станет известно по итогам аукциона», — прокомментировали ранее в пресс-службе администрации Владивостока.

Решение мэрии пригласить именно этого артиста стало логичным итогом необычных условий специального аукциона. Ранее администрация объявила о выделении 7,5 миллионов рублей из бюджета на выступление «исполнителя российской эстрады» в рамках юбилейных торжеств. При этом в пресс-службе мэрии подчеркнули, что ранее анонсированные артисты — певица Виктория Дайнеко и группы «Город-312» с «Корнями» — также выступят на празднике. Новый концерт станет дополнительным событием.

Напомним, общий контракт на организацию мероприятий ко Дню города Владивостока был заключен на сумму 34,2 млн рублей при стартовой цене в 45,3 млн рублей. Праздничные мероприятия пройдут в начале июля.