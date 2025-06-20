Эксперт Петросян посоветовал заклеивать камеру на гаджетах для безопасности

Камеру на телефонах и других гаджетах стоит закрывать шторкой или непрозрачной наклейкой, чтобы злоумышленники не могли ее тайно активировать. Об этом aif.ru рассказал эксперт центра защиты данных ГК «Солар» Виталий Петросян.
По его словам, некоторые вредоносные программы могут активировать камеру в телефоне без ведома пользователя и использовать полученные изображения для шантажа. Чтобы этого не допустить, эксперт посоветовал закрывать объектив в момент, когда камера не используется.
«Стоит придерживаться некоторых мер при работе с устройствами: закрывать камеру физической шторкой или непрозрачной наклейкой, когда она не используется, особенно на устройствах с доступом в интернет. Регулярно проверять разрешения приложений и отключать ненужный доступ к камере и микрофону. Использовать антивирусы и своевременно обновлять ПО для защиты от вредоносных атак», — сказал Петросян.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский сообщил, что мошенники с помощью нейросетей создают фейковые фото для шантажа.