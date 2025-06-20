Эксперт Петросян посоветовал заклеивать камеру на гаджетах для безопасности

«Стоит придерживаться некоторых мер при работе с устройствами: закрывать камеру физической шторкой или непрозрачной наклейкой, когда она не используется, особенно на устройствах с доступом в интернет. Регулярно проверять разрешения приложений и отключать ненужный доступ к камере и микрофону. Использовать антивирусы и своевременно обновлять ПО для защиты от вредоносных атак», — сказал Петросян.