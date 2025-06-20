Политолог Марков назвал причины затягивания решения Трампа по Ирану

Накануне стало известно, что Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его реализации, надеясь на отказ правительства страны от ядерной программы. Согласно информации журналистов, американский лидер считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.