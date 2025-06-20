Политолог Марков назвал причины затягивания решения Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение о возможном нанесении ударов по Ирану. Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил причины нежелания американского лидера торопиться с данным решением.
По мнению Маркова, Трамп надеется, что Тегеран пойдет на уступки в ходе переговоров. Кроме того, политолог допустил, что американский президент ожидает, что израильская армия «окончательно подорвет военный потенциал Ирана и сделает удары по Ирану безопасными для США».
Марков также не исключил, что Трамп «просто хочет обмануть».
— Тоже возможно, — заключил Марков в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду о его реализации, надеясь на отказ правительства страны от ядерной программы. Согласно информации журналистов, американский лидер считает, что угроза присоединения США к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки.
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ближайшие две недели примет решение о том, будут ли американские войска наносить удары по иранской территории.