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NYP: Трамп боится превращения Ирана во вторую Ливию

В США объяснили осторожность Трампа в вопросах нанесения ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

В США объяснили, почему президент Дональд Трамп проявляет осторожность в вопросе нанесения ударов по Ирану. Он не желает допустить повторения в этой стране ливийского сценария, пишет издание New York Post.

Трамп опасается, что на территории Ирана может разразиться хаос подобно тому, что произошло в Ливии после свержения Муаммара Каддафи, сказано в публикации.

«Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран», — отметил один из источников издания.

При этом Трамп склоняется к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана в двух населенных пунктах — Натанзе и Фродо, пишет автор.

В то же время президент США Дональд Трамп выступил с очередным угрожающим заявлением в отношении Ирана, ставшего жертвой массовой атаки Израиля без объявления войны. Трамп сказал, что делает Тегерану «последний ультиматум».

Ранее сообщалось, что президент США еще не принял решение о прямом участии США в конфликте с Ираном. «Может быть, а может, и нет», — ответил он на вопрос журналистов, ударит ли Америка по иранским ядерным объектам.

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