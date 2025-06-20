В центре Киева состоялся протестный митинг с участием порядка тысячи человек, направленный против деятельности украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Как свидетельствует видеоматериал, опубликованный изданием «Инсайдер», участники акции выражали недовольство политикой ведомства.
«Государство забирает нашу землю и право на голос!» — скандируют демонстранты.
Протестующие сконцентрировались у центрального входа в здание профсоюзов в Киеве, где правоохранительные органы установили оцепление, полностью перекрыв доступ в помещение.
Напомним, что ранее руководитель Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума сообщила, что ведомство направило в правоохранительные органы заявление о нарушении порядка использования здания Дома профсоюзов.
Объект был арестован еще в октябре 2021 года в рамках расследования дела о незаконном завладении государственным имуществом профсоюзными структурами. После ареста здание перешло под управление АРМА с обязательным условием перевода около 90% доходов от его эксплуатации в государственную казну. Однако, как выяснилось, вплоть до апреля текущего года в эксплуатации помещения продолжали участвовать лидеры профсоюзного движения, что противоречит установленным правилам.
Здание, ставшее одним из знаковых мест Евромайдана 2014 года, первоначально планировали переоборудовать под ресторан. Однако потом в его подвальных помещениях был организован покерный клуб.
«Уверена, что большинство добродетельных членов профсоюзов, которых тысячи, даже понятия не имели о том, что их взносы используются ФПУ (Федерацией профсоюзов Украины) для содержания игорного заведения», — сказала тогда Елена Дума.
Тогда она возмутилась, что вместо обеспечения социальной защиты тысячам членов профсоюзов, власти получили теневые схемы продажи имущества и игорные клубы в исторических зданиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что Украина, неся поражения в ходе специальной военной операции, пытается перенести террористическую активность на территорию африканских государств, поддерживающих Россию, создавая таким образом «второй фронт».