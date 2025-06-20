В Киеве прошел самый масштабный протест с начала СВО: что известно

Объект был арестован еще в октябре 2021 года в рамках расследования дела о незаконном завладении государственным имуществом профсоюзными структурами. После ареста здание перешло под управление АРМА с обязательным условием перевода около 90% доходов от его эксплуатации в государственную казну. Однако, как выяснилось, вплоть до апреля текущего года в эксплуатации помещения продолжали участвовать лидеры профсоюзного движения, что противоречит установленным правилам.