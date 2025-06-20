В Иркутской области цены на продукты и товары выросли на 0,2% в мае

В мае цены в Иркутской области в среднем выросли на 0,2%. При этом разные товары и услуги менялись в цене по-разному: если услуги подорожали на 2,1%, то продукты и другие товары в целом немного подешевели. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскстате.
Среди продовольственных товаров традиционно подорожали сезонные овощи: морковь стала дороже на 16%, лук и свекла — на 15%, картофель — на 7%. В то же время огурцы и помидоры, напротив, подешевели на 32,5% и 19,5% соответственно. Некоторое снижение цен затронуло и фрукты: бананы подешевели на 7%, апельсины — на 6%.
— Курица подешевела на 2%, а яйца — на 5%. В то же время подорожали морепродукты: кальмары — на 4%, соленая и маринованная рыба — на 2−3%. Небольшой рост цен затронул и крупы: гречка и пшено подорожали на 1,5−2%. Кофе, на который повлияли сообщения о неурожаях, прибавил в цене 3−4%, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.
Среди непродовольственных товаров снижение цен зафиксировано на отдельные виды обуви и одежды. Женские туфли подешевели на 3−7%, мужские джинсы — на 5%, а платья для девочек — на 1,2%. В то же время зимняя и демисезонная обувь, напротив, подорожала на 2−3%. Строительные материалы, традиционно пользующиеся спросом в весенне-летний период, также поднялись в цене: кирпич — на 7%, краски — на 2%, цемент — на 1%.
В сфере услуг наиболее заметный рост цен связан с туристическим сезоном. Путевки в Закавказье подорожали на 47%, в Турцию — на 8%. При этом поездки в ОАЭ, Юго-Восточную Азию и Египет, напротив, стали доступнее. Внутрироссийский туризм также подорожал: отдых на Черноморском побережье вырос в цене на 9%, а стоимость санаторного лечения увеличилась на 3%. Кроме того, на 7% поднялись цены на железнодорожные билеты в купейные вагоны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экономист прогнозирует снижение цен на яйца в Приангарье.