В Иркутской области цены на продукты и товары выросли на 0,2% в мае

В сфере услуг наиболее заметный рост цен связан с туристическим сезоном. Путевки в Закавказье подорожали на 47%, в Турцию — на 8%. При этом поездки в ОАЭ, Юго-Восточную Азию и Египет, напротив, стали доступнее. Внутрироссийский туризм также подорожал: отдых на Черноморском побережье вырос в цене на 9%, а стоимость санаторного лечения увеличилась на 3%. Кроме того, на 7% поднялись цены на железнодорожные билеты в купейные вагоны.