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Гособвинение 23 июня запросит наказание для экс-замминистра обороны Иванова

Гособвинитель 23 июня выступит с заключением по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении 216 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников судебного разбирательства.

Источник: Life.ru

«Прения сторон назначены на понедельник 23 июня», — отметил источник. Ожидается, что обвинение потребует уголовного наказания не только для Иванова, но и его подчинённого Антона Филатова.

А ранее ПСБ банк подал иск в Арбитражный суд Москвы, по которому Тимур Иванов может стать банкротом. Активы Иванова, включая дом с участком, находятся под арестом в связи с уголовными делами. Адвокат Денис Балуев подтвердил информацию об инициации процедуры банкротства. У бывшего заместителя министра обороны России выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей.