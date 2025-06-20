Гособвинение 23 июня запросит наказание для экс-замминистра обороны Иванова

А ранее ПСБ банк подал иск в Арбитражный суд Москвы, по которому Тимур Иванов может стать банкротом. Активы Иванова, включая дом с участком, находятся под арестом в связи с уголовными делами. Адвокат Денис Балуев подтвердил информацию об инициации процедуры банкротства. У бывшего заместителя министра обороны России выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей.