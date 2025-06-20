Приставы заинтересовались эпатажным скандалистом «Дома-2» Солнцевым*

Согласно судебным материалам, штрафы были назначены по статье 20.3.3 КоАП РФ за публикации, содержащие негативные высказывания о Вооруженных силах РФ. В частности, в августе 2023 года на YouTube-канале «Руся IN AMERICA!» появилось видео с критикой российской армии, которое впоследствии было удалено. Второй штраф связан с публикацией в апреле 2024 года в Telegram-канале «Руся расскажет!».