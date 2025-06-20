Приставы заинтересовались эпатажным скандалистом «Дома-2» Солнцевым*

Штрафы были назначены Солнцеву* за дискредитацию ВС РФ.
Судебные приставы взыскивают 100 тысяч рублей с Рустама Калганова (Солнцева) (признан в РФ иноагентом), известного по участию в проекте «Дом-2», в счет неоплаченных административных штрафов. Об этом сообщается в судебных документах и данных ФССП РФ.
«Приставы взыскивают с иноагента и звезды “Дома-2” Рустама Калганова 100 тысяч рублей по административным штрафам», — передает РИА Новости данные ФССП. Там отметили, что в ноябре 2024 года судебные приставы возбудили в отношении блогера два исполнительных производства из-за долгов по исполнительным документам, каждый на сумму 50 тысяч рублей.
Согласно судебным материалам, штрафы были назначены по статье 20.3.3 КоАП РФ за публикации, содержащие негативные высказывания о Вооруженных силах РФ. В частности, в августе 2023 года на YouTube-канале «Руся IN AMERICA!» появилось видео с критикой российской армии, которое впоследствии было удалено. Второй штраф связан с публикацией в апреле 2024 года в Telegram-канале «Руся расскажет!».
Солнцев был внесен в реестр иностранных агентов 6 июня. Причиной для этого стали распространение недостоверных сведений о действиях российских государственных органов, а также публичная поддержка ЛГБТ (организация запрещена в РФ и признана экстремистской)-отношений, передает «360.ru».
*Рустам Калганов признан в РФ иноагентом.