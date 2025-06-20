Режим атаки БПЛА ввели в Северной Осетии

Глава Северной Осетии (справа) ввел в Республике режим опасности атаки БПЛА.
В Северной Осетии введен режим повышенной беспилотной опасности. Об этом рассказал глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб Республики», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и учитывать лишь ту информацию, которая поступает из достоверных источников.
Режим повышенной беспилотной опасности ранее был введен и в других регионах России, в том числе в Татарстане, где местные власти предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета и усилили меры безопасности. Тогда оперативные штабы также призывали жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.