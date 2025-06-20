Генерал Попов назвал «дырявым зонтиком» систему ПВО Израиля

У Израиля достаточно эффективных комплексов ПВО, которые обеспечивали неприкосновенность воздушного пространства страны, но против иранских ракет система оказалась «дырявым зонтиком». Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«У них работали системы “Железный купол”, “Праща Давида”, “Стрела”, “Хец-2” и “Хец-3”. Было достаточно сил и средств, причем довольно эффективных. Но мы увидели, что этот “зонтик” достаточно дырявый при таком массированном налете, как продемонстрировал Иран», — сказал Попов.
Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал в разговоре с aif.ru, что при массированном налете «Железный купол» может отбить лишь до 15% целей.
Израиль начал применять лазерную систему «Железный луч» для уничтожения иранских ракет и БПЛА. Это сделано для удешевления ведения огня, пояснил Кнутов.