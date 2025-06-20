Солнце подарит вещие сны: народные приметы на День летнего солнцестояния 21 июня

День летнего солнцестояния наступит 21 июня. «Вечерняя Москва» пообщалась с исследователем традиционной славянской культуры и народных практик Ильей Кио и узнала, что обязательно стоит сделать в этот день.
Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, при котором солнце достигает самой высокой точки над горизонтом в Северном полушарии. С положением небесных тел люди всегда связывали разные жизненные обстоятельства. Отсюда и возникли приметы, следуя которым, можно было предсказать, например, какой в этом году будет урожай и стоит ли семье вскоре ждать беду.
— В этот день девушки пускали венки по воде и ждали, пока юноши на другом берегу их найдут. Потом по этим венкам молодые люди искали хозяек венков и «венчались», — рассказывает эксперт.
В день летнего солнцестояния было принято собирать травы и ягоды: они считались «заряженными». Особое внимание в этот день придавали снам. Каждый из них считался вещим.
— В праздник некоторые люди выкладывали свои золотые украшения на свет, чтобы те зарядились энергией достатка от солнца, — объясняет Илья Кио.
Если в день солнцестояния пойдет дождь, значит год будет непростой: ожидают изменения в разных сферах жизни. Сильный ветер может принести новые впечатления в жизнь, а гроза сулит жизненные уроки.
— В Москве живут около 14 миллионов человек. В каких-то районах может быть хорошая погода, а в каких-то — нет. И все это судьба, — добавляет Илья.
Эксперт советует: в этот день много гуляйте, лучше там, где раньше не были. Это поможет открыть новые возможности. А вот ругаться или выяснять отношения точно не стоит: считается, что можно навсегда расстаться.
Факт.
Название явления солнцестояния происходит от латинского слова solstitium, которое переводится как «солнце стоит».
Прямая речь.
Натан Эйсмонт, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института космических исследований РАН:
— В этот день солнце достигает пика и начинает движение в обратную сторону. Как раз поэтому в Санкт-Петербурге и можно наблюдать белые ночи. Наши предки не разбирались в астрономии, но прогоняли все природные явления через свою призму жизни, строили загадки и верили в приметы.
А в ночь на 7 июля отмечается один из древнейших праздников наших предков — Иван Купала. Издревле в эту волшебную ночь принято собирать лечебные травы, рассказал «Вечерней Москве» фольклорист, научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелковский хутор» Максим Олюнин.