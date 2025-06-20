Солнце подарит вещие сны: народные приметы на День летнего солнцестояния 21 июня

Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, при котором солнце достигает самой высокой точки над горизонтом в Северном полушарии. С положением небесных тел люди всегда связывали разные жизненные обстоятельства. Отсюда и возникли приметы, следуя которым, можно было предсказать, например, какой в этом году будет урожай и стоит ли семье вскоре ждать беду.