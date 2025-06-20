Чиновники Читы получили сроки за нарушения при благоустройстве Парка угольщиков

Поповой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что ее действия привели к тяжким последствиям и нарушению прав граждан. Также осуждены бывший начальник дорожно-транспортного управления (2 года колонии-поселения) и два представителя коммерческой организации (3 и 3,5 года колонии общего режима), признанные пособниками преступлений.