Чиновники Читы получили сроки за нарушения при благоустройстве Парка угольщиков

Читинский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушениях при благоустройстве Парка угольщиков. Как сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, заместитель руководителя администрации Читы Марина Попова признана виновной в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Поповой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что ее действия привели к тяжким последствиям и нарушению прав граждан. Также осуждены бывший начальник дорожно-транспортного управления (2 года колонии-поселения) и два представителя коммерческой организации (3 и 3,5 года колонии общего режима), признанные пособниками преступлений.
В рамках дела на имущество фигурантов на сумму свыше 20 млн рублей наложен арест для обеспечения возможного гражданского иска. Расследование установило нарушения при проведении работ по благоустройству одной из ключевых рекреационных зон города.
Ранее сообщалось, что в Якутии задержан сотрудник учреждения культуры за оправдание терроризма.