Дандыкин: удар по узлу связи НАТО под Харьковом уничтожил десятки офицеров

В пораженном российскими войсками узле связи НАТО в Харьковской области могли находиться десятки военных. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Купянском районе Харьковской области поражен узел связи НАТО.
«Конечно, узлы связи такие маскируются, как правило, они находятся землей. Я надеюсь, там не только техника была, но и специалисты. Дежурные смены — это приличное количество людей. Как правило, их там десятки», — сказал собеседник издания.
Дандыкин также рассказывал aif.ru, что удар российских войск по узлу связи НАТО в Харьковской области является серьезной потерей для Вооруженных сил Украины.
До этого Лебедев сообщал, что в Харьковской области нанесен удар по центру подготовки украинских диверсантов. По его информации, центр уничтожен на территории Лозовского района.