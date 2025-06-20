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Дандыкин: удар по узлу связи НАТО под Харьковом уничтожил десятки офицеров

Сообщалось, что узел связи поражен Купянском районе.

Источник: Аргументы и факты

В пораженном российскими войсками узле связи НАТО в Харьковской области могли находиться десятки военных. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Купянском районе Харьковской области поражен узел связи НАТО.

«Конечно, узлы связи такие маскируются, как правило, они находятся землей. Я надеюсь, там не только техника была, но и специалисты. Дежурные смены — это приличное количество людей. Как правило, их там десятки», — сказал собеседник издания.

Дандыкин также рассказывал aif.ru, что удар российских войск по узлу связи НАТО в Харьковской области является серьезной потерей для Вооруженных сил Украины.

До этого Лебедев сообщал, что в Харьковской области нанесен удар по центру подготовки украинских диверсантов. По его информации, центр уничтожен на территории Лозовского района.

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