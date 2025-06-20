Удары из-под земли, штурмы на скутерах: названы 7 главных хитростей на СВО

«В условиях штурма, при приличной скорости, а это около 200 километров в час, беспилотникам очень тяжело поразить такую цель. Одно дело, когда бежит штурмовик, или передвигается на чем-то более медленном, и совсем другое, когда это быстрый мотоцикл. Это своего рода принцип “догони меня”. В это время наши штурмовые группы заходили и решали задачу по освобождению. Слава богу, ребята, которые использовались как приманка, живы и здоровы. Но для этого нужно уметь управлять техникой, нужны навыки. Тактика постоянно меняется, за три с лишним года спецоперации многое появилось нового», — объяснил он.