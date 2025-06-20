Удары из-под земли, штурмы на скутерах: названы 7 главных хитростей на СВО

Бойцы 90-й танковой дивизии группировки «Центр» применили мотоциклы для отвлекающего маневра во время штурма в районе села Петровское в Донецкой народной республике (ДНР).
Aif.ru собрал 5 случаев, когда бойцы ВС РФ добились впечатляющих результатов, применив хитрость, маскировку и нестандартные решения.
Мотоциклы для отвлечения дронов.
Беспилотники ВСУ не смогли поразить цели, которые двигались на скорости, резко маневрируя, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В условиях штурма, при приличной скорости, а это около 200 километров в час, беспилотникам очень тяжело поразить такую цель. Одно дело, когда бежит штурмовик, или передвигается на чем-то более медленном, и совсем другое, когда это быстрый мотоцикл. Это своего рода принцип “догони меня”. В это время наши штурмовые группы заходили и решали задачу по освобождению. Слава богу, ребята, которые использовались как приманка, живы и здоровы. Но для этого нужно уметь управлять техникой, нужны навыки. Тактика постоянно меняется, за три с лишним года спецоперации многое появилось нового», — объяснил он.
Эксперт отметил, что подобные тактики уже известны и частично используются противником. Тем не менее, эффективность мотоциклов в качестве мобильных и малозаметных платформ для РЭБ сохраняется.
В зоне СВО постребованы кроссовые мотоциклы.
По словам Василия Дандыкина, использование мотоциклов в зоне спецоперации — это тема уже довольно распространенная. Эксперт уточнил, что особенно востребованы кроссовые мотоциклы.
«Насколько я знаю, мои знакомые тоже занимались доставкой гуманитарной помощи на таких мотоциклах. Живучесть у них не слишком высокая, а мы все понимаем, что условия тяжелые: кочки, пересеченная местность. Обычно на таком мотоцикле передвигается один боец, максимум двое», — рассказал Василий Дандыкин.
Однако, также отметил, что существует ряд рисков, с которыми сталкиваются бойцы при использовании мотоциклов.
«Риски, конечно, есть, особенно на открытых участках, где не удается скрыться, например в степях. Сейчас мы уже зашли в Днепропетровскую область, а там как раз степь, поэтому маневрировать сложно. Но все решает скорость и умение: кто кого обманет или обойдет. Мотоциклы дают преимущество в скорости, но это требует высокого мастерства от бойца, в том числе навыков вождения и управления таким транспортом», — добавил эксперт.
Бойцы ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в Судже на электросамокатах.
Как сообщил журналистам командир одной из российских бригад с позывным Баркас, в айоне населенного пункта Суджа Курской области российские военные начали применять нестандартные тактические решения для штурма позиций ВСУ.
По его словам, изменения коснулись как общей стратегии, так и технических деталей. В частности, бойцы стали использовать не только мотоциклы, но и электросамокаты.
Под Суджей российские бойцы передвигались между лесополосами на электросамокатах, что обеспечивало бесшумность и позволило внезапно выходить к позициям противника. На подступах к цели транспорт прятали в кустах, после чего переходили к штурму.
Также, по словам Баркаса, активно развиваются средства борьбы с воздушными угрозами. В частности, на вооружение поступают роботизированные платформы и системы перехвата, предназначенные для противодействия вражеским беспилотникам и авиации.
Кроме того, ранее военные блогеры сообщали, что в зоне проведения СВО начали использовать ослов. По словам Дмитрия Стешина, один из бойцов в письме рассказал, что во взводе обеспечения ему выдали осла. Кирилл Федоров отметил, что животных предоставило не волонтерское движение, а само Министерство обороны.
Комментируя сообщения о появлении ослов в зоне СВО, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с aif.ru заявил, что на передовой следует задействовать любые доступные средства для транспортировки, если это способствует выполнению боевых задач.
«Не готов утверждать, используют ли ослов. Но могу сказать, что в условиях боевых действий любое средство, которое может помочь в транспортировке, должно использоваться. Все, что эффективно, — оправдано», — отметил депутат.
Аналогичное мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с aif.ru, подчеркнув, что в условиях боевых действий не стоит исключать ни один из возможных вариантов.
Он добавил, что в армейских инструкциях такие способы доставки не прописаны, но «никто не отменял смекалку русского солдата, который способен организовать оборону даже в чистом поле».
Как бойцы ВС РФ с хитростью освободили стратегический Комар в ДНР.
В начале июня российская группировка войск «Восток» освободила населённый пункт Комар в ДНР, представлявший собой важный логистический узел и элемент долговременной обороны противника.
По словам одного из военных, подступы к Комару были усложнены естественной водной преградой, что затрудняло наступление. Однако бойцы нашли способ обойти это препятствие и использовать элемент неожиданности.
«Там было два опорных пункта. Мы зачистили их, взяли троих пленных — они работали на рации. Командование приказало им продолжать докладывать, будто все в порядке, как будто нас нет. Они это и делали. Благодаря этому наши ребята смогли внезапно зайти в Комар», — рассказал российский военнослужащий.
Закапывание танков под землю.
Боец ВС РФ с позывным Алтай поделился с журналистами историей о том, как российские военные применяют нестандартную тактику, закапывая танки под землю рядом с позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Мы начали полностью загонять машины под землю, прикрывая их буквально перед носом противника. Такая стратегия дает хорошие результаты», — сообщил военнослужащий, отметив, что танки используются для огневой поддержки пехоты, а также при штурме передовых опорных пунктов и укрепленных позиций ВСУ.
Операция «Труба» в Судже.
Одним из ярких примеров невероятного маневра стал прорыв обороны ВСУ в районе Суджи, который был продемонстрирован российскими военными. В ходе операции под кодовым названием «Труба» почти тысяча бойцов ВС РФ прошли по магистральному газопроводу диаметром 1,4 метра, прорвав укрепленный район противника.
Маршрут протяженностью около 15 километров позволил войскам скрытно выйти в тыл ВСУ. Подобная тактика уже использовалась ранее в Авдеевке, однако в Судже задача была значительно сложнее из-за физических нагрузок и ограниченного пространства.
По словам бойцов 30-го мотострелкового полка, которые несли воду и обеспечивали связь, операция длилась несколько дней в сложных условиях. Подготовка заняла более трех недель, для безопасности газ из трубы был выкачан, а вместо него закачали кислород, оборудовали выходы и организовали запасы боеприпасов, еды и воды.
В операции приняли участие несколько подразделений, включая 30-й мотострелковый полк, бригаду «Восток», 11-ю бригаду ВДВ и спецназ «Аида». Малые группы бойцов поочередно передвигались по трубе в течение четырех суток, чтобы сохранить секретность. Всего под землей находились около 800 человек.
После выхода на поверхность российские войска заняли промышленную зону, вызвав панику у ВСУ, которые пытались отступить и уничтожить газопровод кассетными боеприпасами, но было уже поздно, ведь позиции были укреплены и противник понес серьезные потери.
Переодевались в форму ВСУ.
Военный из Екатеринбурга Даниил в 2023 году рассказал журналистам о случае, когда ему удалось выйти из окружения, переодевшись в форму украинского бойца.
По его словам, почти год он воевал на фронте, и во время боя под Херсоном его подразделение попало под сильный обстрел. Когда наступило затишье, он понял, что оказался далеко от своих позиций. Увидев приближающегося солдата ВСУ, Даниил выстрелил, а затем решил надеть форму укаинского боевика.
«Я осознал, что вокруг меня десятки украинских военных, и шансов выжить почти нет. Тогда я снял верхнюю одежду с убитого бойца ВСУ, переоделся в нее, а свою форму спрятал в рюкзак», — рассказал солдат.
Так ему удалось пройти мимо украинских подразделений и вернуться к своим. Оказавшись в безопасности, он сообщил товарищам о численности и расположении врага, вызвав у них уважение и восхищение.
«Мы долго смеялись, вспоминая этот случай», — отметил Даниил.