В Красноярске закрыли хостел, в котором жили бомжи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске жители улицы Ястынской пожаловались на хостел «Радуга» в прокуратуру. По их словам, хостел стал местом скопления лиц без постоянного места жительства.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой ведомство установило, что помещения первого и второго этажей пристройки жилого дома использовались в качестве гостиницы незаконно. Кроме того, имелись грубые нарушения требований пожарной безопасности. В здании отсутствовали дополнительные лестницы для эвакуации, входные двери запирались на замки, не было даже элементарных схем действий в случае пожара. Стены оказались облицованы материалами с низкой огнестойкостью, а размеры номеров не соответствовали санитарным нормам.
Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации хостела до устранения всех нарушений. Суд встал на сторону надзорного органа и приостановил деятельность гостиницы до приведения помещений в соответствие с нормативами.
В результате работа хостела была прекращена, а договор аренды помещения расторгнут, рассказывают в ведомстве.