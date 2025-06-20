В Красноярске закрыли хостел, в котором жили бомжи

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой ведомство установило, что помещения первого и второго этажей пристройки жилого дома использовались в качестве гостиницы незаконно. Кроме того, имелись грубые нарушения требований пожарной безопасности. В здании отсутствовали дополнительные лестницы для эвакуации, входные двери запирались на замки, не было даже элементарных схем действий в случае пожара. Стены оказались облицованы материалами с низкой огнестойкостью, а размеры номеров не соответствовали санитарным нормам.