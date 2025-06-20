Изменения в налоговых вычетах по ипотеке: россияне смогут вернуть до 1,1 млн рублей

Лавров отметил, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут рассчитывать на больший возврат. Например, при минимальной ставке налога сумма возврата составит 260 тысяч рублей, тогда как для граждан с доходом свыше 50 миллионов рублей она увеличится до 440 тысяч рублей. Также изменится и возврат по ипотечным процентам: от 390 тысяч рублей при минимальной ставке до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку.