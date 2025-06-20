Изменения в налоговых вычетах по ипотеке: россияне смогут вернуть до 1,1 млн рублей

Экономист Михаил Лавров сообщил в интервью изданию «NEWS.ru» о новых правилах, касающихся налоговых вычетов для граждан, приобретающих жилье в ипотеку. По его словам, теперь сумма возврата НДФЛ будет зависеть от уровня доходов налогоплательщиков.
Согласно новым правилам, максимальный размер налогового вычета для ипотечных заемщиков может достигать 1,1 миллиона рублей благодаря введению дифференцированной шкалы налогообложения. В отличие от прежней системы, где возврат ограничивался 13% от фиксированных сумм, новая схема позволяет рассчитывать вычет исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком.
Лавров отметил, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут рассчитывать на больший возврат. Например, при минимальной ставке налога сумма возврата составит 260 тысяч рублей, тогда как для граждан с доходом свыше 50 миллионов рублей она увеличится до 440 тысяч рублей. Также изменится и возврат по ипотечным процентам: от 390 тысяч рублей при минимальной ставке до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку.
Таким образом, при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке общая сумма возврата может достигать 1,1 миллиона рублей, заключил экономист.