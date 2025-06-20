Диетолог Круглова рассказала, какие напитки помогают избежать обезвоживания

Во время летней жары самым эффективным способом избежать обезвоживания остается обычная вода. Об этом напомнила в диалоге с aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.
«Если говорить про увлажнение, то да, действительно, любые напитки, за исключением алкогольных и содержащих кофеин, помогают восстанавливать водный баланс», — пояснила Круглова.
По словам эксперта, фруктовые соки также могут играть положительную роль в поддержании водного баланса в жаркий период, однако относиться к ним стоит осторожно.
«Сок тоже может иметь значение, но мы помним, что он содержит калории. Это не просто вода, в нем уже есть энергетическая ценность. Поэтому он не может быть единственным или основным источником жидкости в жару», — подчеркнула диетолог.
В качестве идеального варианта Круглова рекомендует пить чистую воду. Однако если вкус воды кажется однообразным, ее можно улучшить простыми натуральными добавками.
«Если простая вода надоела, можно добавить немного фруктового сока, дольки апельсина или лимона, листочки мяты, базилика, ломтики огурца — что угодно. Это будет хорошим основным источником жидкости», — посоветовала она.
Минеральную воду врач также назвала допустимой альтернативой, а вот к кофе и чаю призвала относиться с осторожностью.
«Кофе и чай хуже справляются с восстановлением водного баланса. А алкоголь — это вообще не вариант. Даже некрепкий алкоголь способствует выведению жидкости из организма. Использовать его в жару небезопасно», — подчеркнула диетолог.
Также Круглова развеяла миф о вреде цитрусовых соков натощак. По ее словам, для здорового человека они безопасны, однако при болезнях ЖКТ в стадии обострения от них лучше отказаться или разбавить водой.