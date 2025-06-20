Крупный интернет-провайдер Красноярска предупредил о мошенниках

Предупреждение касается также дополнительных чатов, ботов и групп — компания не создает альтернативные площадки для общения с клиентами. Особую опасность представляют ссылки, появляющиеся в комментариях или сторонних чатах — их не рекомендуется открывать во избежание риска взлома аккаунтов или кражи личных данных.