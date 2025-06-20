Крупный интернет-провайдер Красноярска предупредил о мошенниках

В компании «Орион» предупредили пользователей об участившихся случаях мошенничества. Компания призывает клиентов проявлять бдительность и осторожность при взаимодействии с информацией в интернете. В связи с участившимися случаями мошенничества организация напоминает о правилах безопасности.
Официальные каналы коммуникации включают только проверенные ресурсы: Telegram-канал и официальные группы в социальных сетях. Вся достоверная информация публикуется исключительно там.
Важно помнить, что представители компании никогда не запрашивают переводы на «безопасные» счета, не собирают персональные данные через сторонние формы и не рассылают подозрительные ссылки от имени организации.
Предупреждение касается также дополнительных чатов, ботов и групп — компания не создает альтернативные площадки для общения с клиентами. Особую опасность представляют ссылки, появляющиеся в комментариях или сторонних чатах — их не рекомендуется открывать во избежание риска взлома аккаунтов или кражи личных данных.