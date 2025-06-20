В Оренбургской области готовятся перехватывать украинские дроны

В Оренбургской области введен режим опасности атаки дронов.
В Оренбургской области был введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал Солнцев в своем telegram-канале. Он также призвал жителей региона не поддаваться панике и отслеживать дальнейшие сообщения от правительства области.
Ранее аналогичный режим опасности БПЛА был введен в Северной Осетии. Глава Республики Сергей Меняйло также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять информации, которая исходит от официальных источников и ведомств.