В Министерстве просвещения рассказали о смене приоритетов у школьников

Министр полагает, что в перспективе для развития образовательной системы требуется более результативная работа с подростками, испытывающими адаптационные сложности, и с детьми, имеющими академическую задолженность. Кравцов подчеркнул, что за пятилетие доля неуспевающих школьников сократилась с 25% до 15%. Важно оказывать поддержку тем, кто сталкивается с коммуникативными трудностями, чтобы учащиеся осваивали все дисциплины на достойном уровне, а не только те, что включены в ОГЭ или ЕГЭ, добавил министр.