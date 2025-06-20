В Министерстве просвещения рассказали о смене приоритетов у школьников

Некоторое время назад большинство российских выпускников стремилось получить юридическое или экономическое образование, однако сейчас при выборе вуза лидируют сферы информационных технологий, педагогики и иные направления. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с «РБК» в рамках Петербургского экономического форума.
«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются», — констатировал Кравцов. По его словам, достичь этого удалось благодаря комплексу мер, включая работу по профессиональному самоопределению и информационному сопровождению.
Что касается учреждений среднего профессионального образования, то здесь учащиеся также отдают предпочтение инженерным дисциплинам, машиностроению, строительству, а также медицинским и педагогическим специальностям. Кравцов обратил внимание, что в текущем году число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, увеличилось на 16%, а профильную математику — на 10%.
Министр полагает, что в перспективе для развития образовательной системы требуется более результативная работа с подростками, испытывающими адаптационные сложности, и с детьми, имеющими академическую задолженность. Кравцов подчеркнул, что за пятилетие доля неуспевающих школьников сократилась с 25% до 15%. Важно оказывать поддержку тем, кто сталкивается с коммуникативными трудностями, чтобы учащиеся осваивали все дисциплины на достойном уровне, а не только те, что включены в ОГЭ или ЕГЭ, добавил министр.
Согласно данным Рособрнадзора, средний балл ЕГЭ по физике среди сдававших в основной период снизился в сравнении с предыдущим годом: с 63,21 до 61,79. Ведомство связывает это с ростом общего числа участников, включая учащихся с разным уровнем подготовки. В 2025 году экзамен по физике сдавали на 13 тысяч человек (16%) больше, чем годом ранее. Общее количество участников превысило 94 тысячи человек.
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