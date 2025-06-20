Красноярский край и Санкт-Петербург будут развивать сотрудничество

Перспективное направление двустороннего сотрудничества — сфера машиностроения. В «Красноярской технологической долине» планируется выпуск спецтехники и оборудования для предприятий горнодобывающей промышленности. В Петербурге наработан большой опыт в этой отрасли. Подготовкой кадров и разработками для нее занимается Горный университет. Александр Беглов рассказал о создании в Петербурге образовательно-производственного кластера, куда входят три колледжа и два крупных предприятия радиоэлектронной промышленности. Этот кластер готов принять специалистов из Красноярского края на обучение и переподготовку.