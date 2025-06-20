Красноярский край и Санкт-Петербург будут развивать сотрудничество

Стороны обсудили новые перспективы долгосрочного межрегионального партнерства. После беседы был подписан план мероприятий и соглашение о сотрудничестве между правительствами Красноярского края и Санкт-Петербурга.
План мероприятий предусматривает конкретные шаги в экономике, промышленности, инвестиционной деятельности, дорожном строительстве и ЖКХ, градостроительстве, здравоохранении, информатизации и др.
Санкт-Петербург является стратегическим партнером Красноярского края. Торгово-экономический оборот между регионами составил более 6,3 млрд рублей — субъекты связывают много проектов в сферах транспорта, инфраструктуры, здравоохранения, социальной и молодежной политики, культуры и спорта. Продолжится активное взаимодействие и в рамках развития арктических территорий.
«В последние годы между Петербургом и Красноярским краем налажено хорошее взаимодействие. Растет взаимный товарооборот. Соглашение и дорожная карта открывают новые возможности для наших регионов», — сказал Александр Беглов.
В свою очередь, Михаил Котюков подчеркнул, что «для края сотрудничество с Петербургом всегда предмет особого внимания. Совместные идеи превращаются в проекты. Уверен, что наши начинания завершатся новыми российскими высокотехнологичными продуктами, которые на долгие годы обеспечат развитие экономики страны».
Перспективное направление двустороннего сотрудничества — сфера машиностроения. В «Красноярской технологической долине» планируется выпуск спецтехники и оборудования для предприятий горнодобывающей промышленности. В Петербурге наработан большой опыт в этой отрасли. Подготовкой кадров и разработками для нее занимается Горный университет. Александр Беглов рассказал о создании в Петербурге образовательно-производственного кластера, куда входят три колледжа и два крупных предприятия радиоэлектронной промышленности. Этот кластер готов принять специалистов из Красноярского края на обучение и переподготовку.
Губернатор Санкт-Петербурга предложил провести презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала Красноярского края на площадке «Партнериата малого и среднего бизнеса» в Северной столице осенью 2025 года.
Важное направление сотрудничества — образование и молодежная политика. В вузах Петербурга учатся почти три тысячи студентов из Красноярского края. При поддержке Михаила Котюкова в 2025 году началась работа Молодежного клуба Красноярского края в Санкт-Петербурге. Правительство Северной столицы окажет содействие клубу в его развитии.
Губернатор Петербурга поблагодарил коллегу за сохранение памяти о блокаде Ленинграда. В ходе предыдущего визита Михаила Котюкова на Синявинских высотах был открыт памятный знак в честь красноярцев — защитников блокадного Ленинграда. В августе Петербург примет блокадников, живущих в Красноярском крае, на отдых и лечение в пансионате «Заря».