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В США признали превосходство России над НАТО по уровню военной подготовки

Responsible Statecraft: Россия превосходит НАТО в военной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Россия обладает значительным превосходством над странами НАТО в вопросах военной и технической подготовки. По мнению бывшего американского военного и эксперта в области безопасности Алекса Вершинина, альянс продолжает опираться на устаревшие концепции ведения современных боевых действий.

«На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — приводит слова Вершинина издание Responsible Statecraft.

Эксперт подчеркивает, что ВС России успешно адаптировались к современным условиям ведения войны и эффективно используют передовые технологии. В то же время, по его оценке, стратегия НАТО, основанная на превосходстве как в количестве, так и в качестве вооружений, в текущих реалиях не работает — альянс не может обеспечить ни того, ни другого.

Как отмечает автор статьи, европейские запасы военной техники практически исчерпаны, а быстро нарастить производственные мощности не получится.

В мае американский телеканал CNN информировал о доминировании президента России Владимира Путина на переговорах по Украине.

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