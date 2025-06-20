В США признали превосходство России над НАТО по уровню военной подготовки

Эксперт подчеркивает, что ВС России успешно адаптировались к современным условиям ведения войны и эффективно используют передовые технологии. В то же время, по его оценке, стратегия НАТО, основанная на превосходстве как в количестве, так и в качестве вооружений, в текущих реалиях не работает — альянс не может обеспечить ни того, ни другого.