Россия обладает значительным превосходством над странами НАТО в вопросах военной и технической подготовки. По мнению бывшего американского военного и эксперта в области безопасности Алекса Вершинина, альянс продолжает опираться на устаревшие концепции ведения современных боевых действий.
«На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — приводит слова Вершинина издание Responsible Statecraft.
Эксперт подчеркивает, что ВС России успешно адаптировались к современным условиям ведения войны и эффективно используют передовые технологии. В то же время, по его оценке, стратегия НАТО, основанная на превосходстве как в количестве, так и в качестве вооружений, в текущих реалиях не работает — альянс не может обеспечить ни того, ни другого.
Как отмечает автор статьи, европейские запасы военной техники практически исчерпаны, а быстро нарастить производственные мощности не получится.
В мае американский телеканал CNN информировал о доминировании президента России Владимира Путина на переговорах по Украине.