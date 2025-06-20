Обломки БПЛА упали у частного дома в Ростовской области

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В Ростовской области ночью средствами ПВО были сбиты украинские БПЛА в Шолоховском и кашарском районах. Обломки беспилотника упали в огород частного дома. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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