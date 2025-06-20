В России взлетели цены на малосемейки

Малогабаритные квартиры в крупных городах РФ подорожали за год на 6,5−7%
За последний год стоимость малогабаритных квартир на вторичном рынке в крупных городах России выросла почти на 6,5%, достигнув отметки 129,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Это следует из данных организации в сфере недвижимости «Мир квартир».
«Среди населенных пунктов, где цены [на малогабаритные квартиры] в пересчете на квадратный метр выросли больше всего — Курск (+36,9%), Ижевск (+19,4%), Череповец (+17,9%), Саранск (+15,5%), Воронеж (+14,9%)», — говорится в исследовании «Мира квартир». Их данные публикует РИА Новости.
Согласно информации, предоставленной компанией, за период с июня 2024-го по июнь 2025-го года стоимость одного квадратного метра малогабаритных квартир площадью до 32 квадратных метров выросла в 61 из 70 проанализированных городов. Тогда как снижение цен отмечено лишь в девяти городах. В среднем по всем городам цена одного лота увеличилась на 7%, достигнув почти 3,6 миллиона рублей.
За последний год стоимость малогабаритного жилья на вторичном рынке в Москве увеличилась на 11,8%, достигнув почти 397,2 тысячи рублей за квадратный метр. В Московской области рост составил 0,8% — до 149,6 тысячи рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге цены на аналогичные объекты выросли на 6,2% и составили 211,1 тысячи рублей за «квадрат». Наиболее значительное снижение стоимости цен зафиксировано в Махачкале (-8,8%), Мурманске (-6,9%), Сургуте (-6,7%), Кемерове (-4,7%) и Новосибирске (-4,3%).
Ранее, в мае 2025 года, эксперты также фиксировали рост цен и на новостройки в большинстве крупных городов России — среднее повышение составило 0,7%, а в отдельных городах, таких как Курск и Череповец, рост был заметно выше. Аналитики связывали подорожание жилья как на первичном, так и на вторичном рынке с ожиданиями изменения ключевой ставки и ограниченным предложением.