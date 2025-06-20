В России взлетели цены на малосемейки

Согласно информации, предоставленной компанией, за период с июня 2024-го по июнь 2025-го года стоимость одного квадратного метра малогабаритных квартир площадью до 32 квадратных метров выросла в 61 из 70 проанализированных городов. Тогда как снижение цен отмечено лишь в девяти городах. В среднем по всем городам цена одного лота увеличилась на 7%, достигнув почти 3,6 миллиона рублей.