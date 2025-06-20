Приставы взыскивают с иноагента и звезды «Дома-2» Рустама Калганова* 100 тысяч рублей

Штрафы назначены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ). Первое административное наказание связано с видео «Пригожин все?!», опубликованным в августе 2023 года на YouTube-канале, где блогер осуждал действия российской армии. Второй штраф выписан за аналогичные публикации в Telegram-канале Калганова* в апреле 2024 года.