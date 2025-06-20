Приставы взыскивают с иноагента и звезды «Дома-2» Рустама Калганова* 100 тысяч рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила два исполнительных производства в отношении признанного иностранным агентом блогера Рустама Калганова*, известного как Рустам Солнцев*, (признан в РФ иноагентом). Общая сумма взыскания составляет 100 тысяч рублей, следует из данных ведомства и судебных документов, сообщает РИА Новости.
Штрафы назначены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ). Первое административное наказание связано с видео «Пригожин все?!», опубликованным в августе 2023 года на YouTube-канале, где блогер осуждал действия российской армии. Второй штраф выписан за аналогичные публикации в Telegram-канале Калганова* в апреле 2024 года.
Напомним, что 6 июня 2024 года Министерство юстиции РФ включило блогера в реестр иностранных агентов. Основанием стали распространение недостоверной информации о деятельности властей и сотрудничество с иностранными СМИ. По данным ведомства, Калганов* проживает за пределами России.
* признан в РФ иноагентом.
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