Оставили ВСУ без помощи НАТО: Дандыкин оценил главную новость СВО 20 июня

«Это очень серьезные дела, потому что именно связь во многом определяет сопротивляемость противника, а порой и его успехи. Это очень серьезная потеря, потому что все-таки мозги, которые работают и планируют, находятся в Брюсселе, Великобритании. Чем больше будет выходить таких центров, тем реальнее будут наши успехи на всех уровнях — тактических, оперативно-тактических и так далее. Это достаточно действенная мера по снижению планирования боевых действий противникам», — сказал собеседник издания.