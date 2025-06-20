Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Купянском районе Харьковской области российские войска поразили узел связи НАТО. В разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что это является серьезной потерей для Вооруженных сил Украины.
«Это очень серьезные дела, потому что именно связь во многом определяет сопротивляемость противника, а порой и его успехи. Это очень серьезная потеря, потому что все-таки мозги, которые работают и планируют, находятся в Брюсселе, Великобритании. Чем больше будет выходить таких центров, тем реальнее будут наши успехи на всех уровнях — тактических, оперативно-тактических и так далее. Это достаточно действенная мера по снижению планирования боевых действий противникам», — сказал собеседник издания.
По словам эксперта, подобные узлы связи НАТО хорошо маскируют. Как правило, как отметил Дандыкин, они расположены под землей.
«Я надеюсь, там не только техника была, но и специалисты. Дежурные смены — это приличное количество людей. Как правило, их там десятки», — сказал собеседник издания.
По данным Лебедева, в Харьковской области также были поражены и другие военные объекты ВСУ. В Богодуховском районе — склад боеприпасов и пункт сбора теробороны, в Купянском районе — разрушен командный пункт, в Лозовском районе — уничтожен центр подготовки диверсантов, разрушен цех сбора БПЛА в 12-й школе и там же склад беспилотников.
Координатор николаевского подполья отметил, что в общей сложности были нанесены 52 высокоточных удара по четырем населенным пунктам. Для поражения объектов Вооруженных сил Украины российская армия использовала 41 неуправляемую авиационную ракету, пять корректируемых авиабомб, два БПЛА «Герань-2», один БПЛА «Шахед» и три FPV-дрона.
Ранее российский офицер с позывным Витязь рассказывал, что штурмовики-десантники Вооруженных сил РФ при создании буферной зоны в районе Басовки в Сумской области уничтожили значительное количество техники НАТО.