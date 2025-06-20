Генерал Попов: аналогов «Орешника» в мире не появится еще минимум 5 лет

Никто в мире не сможет создать аналог российского «Орешника» еще минимум 3−5 лет, таких технологий пока нет нигде. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Ничего подобного “Орешнику” еще долго не будет. Не только в Иране, но и вообще в мире. Как минимум в ближайшие 3−5 лет такое эффективное оружие будет тяжело сделать», — отметил Попов.
Генерал-майор объяснил, в чем сложность создания аналога «Орешника».
«Как передавать сигналы в плазменный слой, когда головка самонаведения идет на скоростях более 5−7 км/с? Это крайне проблематично. Тут надо иметь какие-то технологические хитрости или элементы заблаговременного введения контрольных изменений по курсу полета, по маневрированию или же надо управление ракетой делать совершенно новым», — отметил Попов.
Ранее генерал Попов оценил сравнение иранской ракеты «Фаттах» с «Орешником».