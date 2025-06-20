Соскин: поездка Зеленского на саммит G7 обернулась полным провалом

«Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, её изменить нельзя. Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег всё-таки дали», — сказал Соскин.