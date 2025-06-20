Соскин: поездка Зеленского на саммит G7 обернулась полным провалом

Визит Зеленского на саммит G7 обернулся абсолютным провалом, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он подчеркнул, что Зеленский ничего не добился, а также «окончательно стал неприемлемым» для Соединённых Штатов.
«Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, её изменить нельзя. Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег всё-таки дали», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он также отметил, что Зеленский является «деструктивным».
Ранее Соскин заявил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перестали принимать во внимание «мнение» Зеленского в переговорах.