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Соскин: поездка Зеленского на саммит G7 обернулась полным провалом

Зеленский ничего не добился, а также «окончательно стал неприемлемым» для США.

Источник: Аргументы и факты

Визит Зеленского на саммит G7 обернулся абсолютным провалом, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он подчеркнул, что Зеленский ничего не добился, а также «окончательно стал неприемлемым» для Соединённых Штатов.

«Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, её изменить нельзя. Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег всё-таки дали», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он также отметил, что Зеленский является «деструктивным».

Ранее Соскин заявил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перестали принимать во внимание «мнение» Зеленского в переговорах.

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