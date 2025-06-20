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Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Источник: Башинформ

В 34 городах и районах Башкирии с 20 по 22 июня пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства.

За эти три дня организуют, в общей сложности, 49 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.

Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки состоятся 21 и 22 июня. В субботу и воскресенье будут работать две площадки: на ул. Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, уточнили в мэрии.