Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

В 34 городах и районах Башкирии с 20 по 22 июня пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства.
За эти три дня организуют, в общей сложности, 49 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.
Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки состоятся 21 и 22 июня. В субботу и воскресенье будут работать две площадки: на ул. Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, уточнили в мэрии.