Пропавшую 67-летнюю уфимку ищут уже третью неделю

В Уфе разыскивают 67-летнюю Татьяну Рукавицу (Коростыченко). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение женщины неизвестно с 6 июня. Приметы пропавшей: ее рост — 164 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Была одета в бежево-черную куртку, серый свитер, черно-красную в клетку юбку, черные полуботинки и коричневый платок.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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